LIVE Italia-Belgio 2-0 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | le azzurre dominano il secondo set 25-15

L’Italia vola nel secondo set contro il Belgio, dominando con un 25-15 che fa sognare gli appassionati di volley femminile. Le azzurre, già avanti 2-0 nella sfida valida per la Nations League 2025, scendono in campo con determinazione e talento. Segui in diretta tutte le emozioni di questa partita imperdibile: clicca qui per aggiornamenti live e supporta le nostre ragazze verso una vittoria storica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-15 Out Koolberg in primo tempo. Dominio Italia, secondo set senza storia, 2-0 24-15 Diagonale di Sylla da zona 4 23-15 Muro Koolberg 23-14 Vincente Demayer da zona 4 23-13 Out Martin da zona 2 22-13 Primontempo Lemmens 22-12 Parallela di Antropova da zona 2 21-12 Diagonale di Verhelst da zona 2 21-11 Muroooooooo Faaaaaahr 20-11 Parallela di Antropova da zona 2 19-11 Primo tempo Fahr 18-11 Pallonetto di Verhelst da zona 2 18-10 Errore di Verhelst da zona 2 17-10 Muroooooooo Antropovaaaaaaaa appena entrata 16-10 Errore al servizio Belgio 15-10 La fast di Koolberg 15-9 Vincente il tocco di Egonu da zona 2 14-9 Errore al servizio Belgio 13-9 Magia di Demayer da zona 4 13-8 Egonu vincente da zona 2 12-8 Vincente Demeter da zona 4 12-7 Diagonale di Egonu da seconda linea 11-7 Vincente Martin da zona 2 sulle mani del muro 11-6 Muroooooooooo Orroooooooo 10-6 Errore al servizio Belgio 9-6 Mano put Lammens in primo tempo 9-5 Errore di Martin da zona 2 8-5 D show! La pipe dell’azzurra 7-5 Slash di Orro 6-5 Invasione Belgio 5-5 Vincente Degradi da zona 4 4-5 Errore al servizio Italia 4-4 Diagonale di Degradi da zona 4 3-4 In rete il primo tempo di Fahr 3-3 La fast di Koolberg 3-2 Degradiiiiii a chiudere una lunga azione da zona 4 in diagonale 2-2 Errore al servizio Italia 2-1 Errore al servizio Belgio 1-1 Errore al servizio Italia 1-0 Primo tempo Danesi 25-19 Lo chiude Danesi con un primo tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Belgio 2-0, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre dominano il secondo set, 25-15

In questa notizia si parla di: diretta - italia - secondo - belgio

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Scopri cosa vedere oggi su Italia 1 con la nostra guida tv completa! Se sei alla ricerca della programmazione in diretta e streaming, qui troverai tutte le informazioni necessarie per non perdere i tuoi programmi preferiti.

FIBA Women's EuroBasket Italia in campo ore 19:30 contro le campionesse europee in carica del Belgio! FORZA ITALIA!!! DIRETTA Rai2primo tempo Rai3secondo tempo Sky SportUno DAZN Vai su Facebook

Sport in tv oggi (mercoledì 9 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Italia, partenza giusta: Belgio battuto 1-0; DIRETTA: Belgio-Italia LIVE! Aggiornamenti in tempo reale del match d'esordio delle azzurre agli Europei femminili.

LIVE! Italia-Belgio: 9° impegno di VNL 2025 per le Azzurre, diretta scritta, aggiornamenti in tempo reale, statistiche set per set, i dettagli - Diretta scritta, aggiornamenti in tempo reale, statistiche set per set, tutti i dettagli. Segnala eurosport.it

Diretta Italia Belgio/ Streaming video tv: riparte la VNL 2025 per le nostre ragazze! (oggi 9 luglio) - Diretta Italia Belgio streaming video tv: la nostra nazionale femminile torna in campo ad Apeldoorn per la terza settimana di VNL 2025. Si legge su ilsussidiario.net