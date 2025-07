Roma brucia ancora raffica di incendi Fiamme a Fiumicino | treni in tilt

Roma si trova ancora sotto un’ombra di fiamme e fumo denso, con incendi che devastano l’hinterland e paralizzano la città. La giornata si trasforma in un incubo per cittadini e pendolari, tra treni in tilt e strade impraticabili. La crisi ambientale e di sicurezza si fa sentire forte, richiedendo interventi immediati. La situazione resta critica e la città aspetta risposte concrete per tornare alla normalità.

Fumo denso, fiamme minacciose e viabilità paralizzata. La Capitale con il suo hinterland continua ad essere assediata dagli incendi in una giornata da incubo per Roma e i suoi cittadini, che da ore stanno facendo i conti con una serie impressionante di roghi divampati in più punti. Tra le situazioni più critiche, quella esplosa nella zona della stazione Fiera di Roma, dove un vasto incendio di sterpaglie e rifiuti ha messo in allarme protezione civile e vigili del fuoco, costringendo Trenitalia a sospendere la circolazione tra Ponte Galeria e Fiumicino Aeroporto. "Linee Orte-Fiumicino Aeroporto e Roma-Fiumicino Aeroporto: circolazione sospesa dalle ore 16:10 per intervento dei Vigili del Fuoco", recita l'avviso ufficiale diffuso sul sito di Trenitalia.

