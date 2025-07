Biagio Antonacci smentisce di essersi soffocato con una lisca di pesce | Fake news tossiche per l'anima

In un mondo saturo di notizie false, anche le star più amate non sono immuni alle bufale. Questa volta, è Biagio Antonacci a smentire categoricamente i rumors: niente soffocamento con una lisca di pesce. La sua chiarezza sui social smaschera le fake news tossiche che rischiano di danneggiare l’immagine e l’anima dell’artista. Continua a leggere per scoprire tutta la verità dietro questa vicenda.

Biagio Antonacci non ha rischiato il soffocamento con una lisca di pesce, come specifica lui stesso sui social smentendo una notizia che stava girando. 🔗 Leggi su Fanpage.it

