PSG-Real Madrid stasera semifinale del Mondiale per Club

Stasera, il calcio internazionale si anima con uno spettacolo imperdibile: il PSG di Luis Enrique sfida il Real Madrid di Xabi Alonso nella semifinale del Mondiale per Club. Alle ore 21:00, i tifosi di tutto il mondo potranno seguire questa sfida emozionante in diretta TV e streaming gratuito. Chi conquisterà il biglietto per la finalissima contro il Chelsea? Resta sintonizzato per scoprire il risultato e vivere la magia del calcio globale!

Luis Enrique sfida Xabi Alonso per conquistare la finale contro il Chelsea: fischio d'inizio alle 21: ecco come seguire la semifinale del Mondiale per Club. Il Mondiale per Club 2025 entra nel vivo e si prepara a vivere uno dei momenti più attesi: questa sera, mercoledì 9 luglio, alle ore 21:00 (ora italiana) il Paris Saint-Germain sfida il Real Madrid nella seconda semifinale della competizione. In palio c'è un posto nella finalissima contro il Chelsea di Maresca, già qualificato dopo il successo per 2-0 sul Fluminense. Luis Enrique vs Xabi Alonso: sfida tra idee e ambizioni Da una parte il PSG, che punta al quarto trofeo stagionale dopo aver conquistato Ligue 1, Coppa di Francia e Champions League, dove ha battuto l'Inter con un sonoro . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - PSG-Real Madrid stasera, semifinale del Mondiale per Club: orario, diretta TV e streaming gratuito

