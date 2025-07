Dazi cosa ha detto Lollobrigida in Aula sulla bresaola e perché per Boschi è l'ex ministro della Sovranità alimentare

Nel vivace dibattito in Parlamento, Lollobrigida ha proposto di utilizzare carne statunitense per produrre bresaola, puntando a riaprire il mercato americano. La sua idea ha scatenato polemiche tra le opposizioni, che accusano questa scelta di tradire la sovranità alimentare italiana. La discussione si fa sempre più accesa, lasciando intravedere un futuro incerto per la tutela delle tradizioni e delle produzioni locali. Ma cosa ne pensa davvero l’ex ministro Boschi?

