Colto da un malore fatale mentre è in sella alla bici morto 57enne turista

Una tragedia che ha scosso le strade delle Marche. Un turista svedese di 57 anni, colto da un malore fatale mentre pedalava con suo figlio, ha trovato la morte inaspettatamente. La sua vita si è fermata sotto gli occhi dei presenti, lasciando un velo di tristezza tra i residenti e i visitatori. Questa drammatica vicenda ci ricorda quanto sia preziosa e fragile la nostra esistenza, invitandoci a riflettere sulla sicurezza e sulla salute durante ogni avventura.

MERGO – Il malore, improvviso, lo ha colto mentre era in sella alla sua bicicletta, sotto gli occhi del figlio. A perdere la vita un 57enne di origine svedese, nelle Marche in veste di turista e alloggiato in una struttura ricettiva del posto, che si è accasciato al suolo lungo via Santa Maria. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

