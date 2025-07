Agente Zerbin | Futuro? Può fare un salto di qualità

Il futuro di Alessio Zerbin si prospetta promettente, grazie anche all'intervento di Giulio Marinelli, suo agente, che ha svelato come diverse società abbiano mostrato interesse e supportato la sua crescita. Da un passato in Serie C fino alla richiesta di grandi club, Zerbin sta vivendo una fase cruciale: potrebbe davvero fare un salto di qualità decisivo per la sua carriera. E il meglio deve ancora venire...

Giulio Marinelli, agente di Alessio Zerbin, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal. Queste le sue dichiarazioni: "Angelozzi del Cagliari è stato determinante per la crescita di Zerbin, lo prese a Frosinone quando veniva dalla Pro Vercelli in Serie C. Di Francesco, che ora è a Lecce, l'ha voluto a Venezia e l'ha fatto giocare quasi sempre da titolare. Ci sono anche altre società che si son fatte vive con noi e col Napoli, poi vedremo. Il mercato cambia ogni giorno, ci sono sempre novità. Zerbin è un giocatore adulto e se non ha la possibilità di ritagliarsi uno spazio nel Napoli è giusto che vada a giocare altrove.

