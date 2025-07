Treni sì a un tavolo permanente per Valdarno fiorentino e aretino

Il Consiglio regionale della Toscana ha dato il via libera unanime a una proposta innovativa: un tavolo permanente dedicato al trasporto pubblico locale tra Valdarno fiorentino e Arezzo. Questa iniziativa, presentata da Marco Casucci, mira a migliorare la mobilitĂ e rispondere alle esigenze di una regione in continua evoluzione. Un passo importante verso un sistema piĂą efficiente e connesso, che favorisce lo sviluppo e la qualitĂ di vita dei cittadini.

Trasporto pubblico locale: il Consiglio regionale della Toscana ha approvato con voto unanime una mozione presentata da Marco Casucci (Gruppo misto-Merito e lealtĂ ) per chiedere l'istituzione di un tavolo permanente per il Valdarno fiorentino e aretino.

