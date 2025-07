La Grecia sospende l’esame delle domande di asilo per tre mesi

La Grecia ha deciso di sospendere l'esame delle domande di asilo per tre mesi, una mossa che evidenzia le crescenti sfide migratorie. Da inizio anno, più di 7.300 migranti sono approdati a Creta e Gavdos, superando i 4.935 dell’intero 2024. Questa situazione solleva importanti questioni sulla gestione dei flussi e sulle strategie di accoglienza del Paese. Leggi tutto per scoprire i dettagli di questa crisi in evoluzione.

Secondo le autorità greche, oltre 7.300 migranti sono arrivati??a Creta e Gavdos dall’inizio dell’anno, rispetto ai 4.935 di tutto il 2024. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - La Grecia sospende l’esame delle domande di asilo per tre mesi

In questa notizia si parla di: grecia - sospende - esame - domande

Grecia sospende esame domande asilo per arrivi nord Africa - La Grecia ha annunciato una misura drastica: sospenderà temporaneamente l’esame delle domande di asilo per i migranti provenienti dal Nord Africa, in risposta all’aumento degli sbarchi a Creta.

La Grecia ha deciso di sospendere per tre mesi l'esame delle domande di asilo per i migranti in arrivo sui barconi dal Nord Africa @ultimoranet Vai su X

La Grecia sospende esame domande di asilo per arrivi dal nord Africa - "Procediamo alla sospensione, per tre mesi, dell'esame delle domande di asilo per coloro che arrivano in Grecia dal nord Africa con le imbarcazioni": lo ha dichiarato il premier ellenico, ... Lo riporta ansa.it

La Grecia sospende l'asilo per i migranti dal Nord Africa, dopo il picco di sbarchi dalla Libia - La decisione è stata annunciata mercoledì da Kyriakos Mitsotakis per far fronte ai flussi migratori dalla Libia. Riporta msn.com