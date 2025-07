Terni presentato alle scuole il progetto Campioni di Vita contro bullismo e disagio giovanile

Terni si mobilita contro il bullismo con il progetto ‘Campioni di Vita’, presentato martedì 8 luglio nella sala del consiglio comunale. Un’iniziativa nazionale, pensata per promuovere rispetto e solidarietà tra i giovani, che coinvolge studenti delle scuole medie e superiori del territorio. All’incontro hanno partecipato rappresentanti istituzionali, educatori e studenti, tutti uniti nel creare un ambiente scolastico più sicuro e accogliente, perché il cambiamento parte da qui.

Nella sala del consiglio comunale di Terni, martedì 8 luglio, è stato presentato alle scuole medie e superiori del territorio il progetto ‘Campioni di Vita’, un’iniziativa nazionale con ricadute locali pensata per contrastare il bullismo e il disagio scolastico e giovanile. All’incontro hanno. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: terni - presentato - scuole - progetto

A Terni la seconda tappa del progetto "Lavoriamo per cambiamenti": un pomeriggio di riflessione sui temi che riguardano il sociale, promossa dall'associazione Libertas Margot in sinergia con numerose realtà del territorio, tra cui il Pantheon Club di Perugia, l’ Vai su Facebook

Terni, presentato alle scuole il progetto “Campioni di Vita” contro bullismo e disagio giovanile; Terni aderisce al progetto nazionale “Campioni di Vita” promosso da Think Tank; Contro il bullismo e il disagio c'è Campioni di vita.

Villaggio Matteotti Terni, restyling scuola e playground: doppio taglio del nastro - Mercoledì mattina sono stati presentati i lavori di recupero della scuola primaria ed è stato aperto il playground. Da umbria24.it

Terni: Presentato il Progetto “We all love Ennio Morricone” rivolto ai giovani musicisti dei Conservatori di Terni e Perugia - Adnkronos - Si è tenuta al Palaterni di Terni la presentazione di “We all love Ennio Morricone” incontra i Giovani, un ambizioso progetto musicale ideato da Luigi Caiola per ... Scrive adnkronos.com