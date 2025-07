Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2025 ore 17 | 25

Benvenuti al consueto aggiornamento di Astral Infomobilità, il servizio dedicato alla viabilità della regione Lazio. Oggi, alle ore 17:25 del 9 luglio 2025, vi segnaliamo che la circolazione sulla Pontina in direzione Latina è stata ripristinata dopo l'incendio tra via Vallelata e Aprilia, anche se permangono code da via Strampelli. Restate con noi per ulteriori dettagli e consigli utili per il vostro viaggio.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la situazione sulla Pontina circolazione è ripristinata in direzione Latina tra via Vallelata Aprilia precedentemente chiusa per incendio resilver code da via Strampelli permangono Inoltre le ripercussioni sulla Nettunense tra Montegiove via genio civile sulla Laurentina tra Castagnetta via apriliana ad Ardea tra Casale la fossa e Tor San Lorenzo qui complice anche un precedente incidente in tutti i casi nei due sensi di marcia Ci possiamo in A1 milano-napoli risolto il decidente tra la 24 Roma Teramo e la diramazione Roma Sud in direzione Napoli circolazione al momento scorrevole in direzione Firenze permangono code nello stesso tratto Ma per lavori si transita su una sola corsia per la stessa causa intenso Anche in A24 roma-teramo Tra la barriera di Roma Est è il nodo A1 A24 in direzione Teramo segnalato Infine un incendio sulla A12 Roma Tarquinia km 0 l'altezza della 91 Roma Fiumicino prestare in carreggiata per la stessa causa Inoltre al momento sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea fl1 Roma Fiumicino aeroporto tra Ponte Galeria e Fiumicino aeroporto attivo un servizio sostitutivo con bus in corso l'intervento dei Vigili del Fuoco andiamo infine sul Raccordo Anulare situazione sostanzialmente invariata in carreggiata esterna ancora code a tratti tra la Roma Fiumicino e Tuscolana complice anche un precedente di avvenuto all'altezza della via del Mare interna traffico intenso tra Flaminia Salaria è più avanti tra Bufalotta e Prenestina da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it