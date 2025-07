Il leader del Pkk Öcalan riappare in video | La lotta armata dei curdi è finita

Il leader del PKK, Abdullah Öcalan, è riapparso in un video, segnando un momento cruciale per la lotta dei curdi. Dopo oltre 40 anni di guerriglia e un bilancio drammatico di vittime, il gruppo sta finalmente decidendo di voltare pagina. La svolta verso una via politica apre nuovi orizzonti per la regione, promettendo un futuro di pace e riconciliazione che potrebbe cambiare radicalmente il destino del Kurdistan e della Turchia.

Il gruppo guerrigliero curdo del Pkk, sta per voltare pagina definitivamente rispetto alla lotta armata. Il Partito dei Lavoratori del Kurdistan ha deciso di porre fine a più di quattro decenni di combattimenti contro le forze turche, che hanno causato almeno 45mila morti, aderendo a un processo. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: lotta - armata - leader - öcalan

«Il Pkk ha compiuto la sua missione»: fine della lotta armata - Il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) ha annunciato la conclusione della sua lotta armata, dichiarando di aver portato a termine la sua missione storica.

Tutto quel che è necessario sapere sul processo di disarmo del #PKK, nella mia corrispondenza su @RadioRadicale di questa mattina 9 Luglio 2025: • Il leader incarcerato del PKK, #AbdullahÖcalan, viene ascoltato per la prima volta in voce e in video dal 19 Vai su X

Öcalan e la fine del PKK, l'inizio di un nuovo percorso?; Il leader curdo Ocalan annuncia dal carcere la dissoluzione del Pkk: “Abbandonate la lotta armata”; Cosa cambia dopo l’invito di Öcalan a deporre le armi - Tatiana Krotoff.