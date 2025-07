Influencer getta la crema a mare scoppiano le polemiche e si difende | Era solo un trend

Il gesto di un'influencer napoletana che getta una crema a mare ha scatenato un'ondata di polemiche sui social. Mentre alcuni criticano il suo comportamento, lei si difende dichiarando che si trattava solo di un trend. Ma cosa c’è dietro questa scelta? Tra accuse e difese, il dibattito si infiamma: era davvero un semplice scherzo o qualcosa di più? Scopriamo insieme i retroscena di questa vicenda che sta facendo discutere tutti.

"Sarà che hai preso tutto e l'hai buttato via" fa la canzone Frasi a metà di Laura Pausini. Il brano è però stato usato da una influencer napoletana come base musicale di un trend social. O almeno è quanto sostiene lei dopo che il suo video dove gettava a mare una crema idratante ha generato una. 🔗 Leggi su Today.it

