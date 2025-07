Scuola Invalsi | Cala la dispersione scolastica ma resta gap tra Nord e Sud

Nonostante i progressi nella riduzione della dispersione scolastica, il divario tra Nord e Sud rimane una sfida aperta. I dati dell’ultimo rapporto Invalsi, frutto di un’indagine su oltre 11.500 scuole, mostrano come sempre meno giovani abbandonino precocemente gli studi e più studenti ottengano il diploma o proseguano il loro percorso formativo. Tuttavia, per garantire un’uguaglianza reale, è fondamentale affrontare le ragioni di questa disparità ancora persistente.

(Adnkronos) – Scende la dispersione scolastica, ma resta il divario tra Nord e Sud. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto Invalsi che ha condotto oltre 11mila e cinquecento scuole. Sempre meno giovani lasciano la scuola anzitempo, e un numero crescente di studenti riesce a conseguire un diploma o a proseguire in percorsi di istruzione e formazione.

Invalsi, cambiano le modalità di nomina del direttore generale. Decreto scuola approvato al Senato

Nel 2024 la dispersione scolastica in Italia è scesa al 9,8%. È il valore più basso mai registrato: un risultato che parla di passi avanti, considerando che nel 2000 si sfiorava il 25%. Ci stiamo finalmente avvicinando all'obiettivo europeo del 9% fissato per il 203

Prove Invalsi 2025, Valditara: Dispersione scolastica in calo, superati gli obiettivi UE. Le misure funzionano; Rapporto Invalsi 2025, dispersione scolastica crolla al 9,8%: rimane chi avrebbe abbandonato, la scuola è pronta?; Scuola, gli ultimi dati Invalsi su dispersione scolastica e divario Nord-Sud.

Risultati Invalsi 2025, meno dispersione scolastica e l'Agenda Sud migliora le performance - È quanto emerge dal rapporto Invalsi 2025, presentato alla Camera dal presidente dell'istituto di valutazione, Roberto Ricci, alla presenza del ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditar

Scuola, Invalsi: scende la dispersione, ma gli studenti peggiorano in italiano e in matematica - Un terzo degli alunni di seconda elementare non raggiunge il livello base.