L’Arb Dance Company trionfa al Dap Festival con lo spettacolo In To Reveal

l8217arb dance company trionfa al DAP Festival con lo spettacolo "In To Reveal". È stato un grande successo per l'Arb Dance Company, diretta da Annamaria Di Maio, la partecipazione alla prestigiosa rassegna internazionale di danza contemporanea e arti visive. La compagnia casertana è andata in scena con lo spettacolo “In To Reveal”, con la capacità di coinvolgere e sorprendere il pubblico, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua creatività nel panorama della danza moderna.

È stato un grande successo per l’Arb Dance Company, diretta da Annamaria Di Maio, la partecipazione al Dap Festival di Pietrasanta, la prestigiosa rassegna internazionale di danza contemporanea e arti visive. La compagnia casertana è andata in scena con lo spettacolo “In To Reveal”, con la. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: dance - company - festival - spettacolo

Arb Dance Company, il 17 maggio protagonista al Vestibolo Superiore della Reggia di Caserta - Il 17 maggio, il Vestibolo Superiore della Reggia di Caserta si trasformerà in un palcoscenico incantato.

Il potere della fragilità: al Teatro Romano “Impermanence” della Sydney Dance Company . La Sydney Dance Company sbarca a Spoleto per lo spettacolo che apre la sezione Danza del 68° Festival dei Due Mondi: domani sabato 28 giugno alle 21:30 al Teatr Vai su Facebook

L’Arb Dance Company al Dap Festival, un trionfo a Pietrasanta; Florence Dance Festival: Peridance, Kinesis e Mystes sul palco di Santa Maria Novella; MET - Florence Dance Performing Arts Festival. Yue Yin Dance Company, Ripple - Through the Fracture of Light. Coreografie di Yue Yin.

A Bassano del Grappa un evento di Resextensa Dance Company inaugura Operaestate Festival - 30, la 45^ edizione di Operaestate Festival a Bassano del Grappa, un festival che continua ad abitare la città e il terr ... Riporta nonsolocinema.com

Da Caserta a Lucca con “In to reveal”: grande successo per l’ARB Dance Company al DAP festival - È stato un grande successo per l’Arb Dance Company, diretta da Annamaria Di Maio, la partecipazione al Dap Festival di Pietrasanta, la prestigiosa rassegna ... Si legge su msn.com