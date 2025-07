Vogliamo gestire il Papeete | i Radicali occupano il lido in protesta contro Salvini

Oggi, sulla spiaggia di Papeete, i Radicali hanno preso il controllo simbolico dello stabilimento, rivendicando il diritto di gestire il lido e protestando contro le politiche di Salvini. Con questa azione audace, Matteo Hallissey apre una nuova pagina nel confronto sulle gestione delle spiagge italiane, sottolineando l'importanza di un modello trasparente e partecipato. La sfida è iniziata: sarà l'inizio di un movimento più ampio?

«Vogliamo gestire noi il Papeete». Così è iniziato il discorso di Matteo Hallissey, presidente di +Europa e dei Radicali, che nella giornata del 9 luglio ha piantato l’ombrellone sulla spiaggia preferita di Matteo Salvini. Un’iniziativa di protesta, quella dei Radicali, proprio contro il ministro. Con una diffida inviata al Comune di Cervia, che non ha indetto nuove gare per la gestione degli stabilimenti balneari, Hallissey ha affermato: «Oggi abbiamo “invaso” lo stabilimento Papeete per presentare agli attuali gestori dello stabilimento e ai cittadini la nostra diffida al Comune di Cervia. Chiediamo immediatamente una gara aperta per candidarci a gestire noi il Papeete. 🔗 Leggi su Lettera43.it