Terzo settore Il futuro a portata di mano | via alla Call for Project targata Bper

Sei pronto a fare la differenza nel terzo settore? Bper Banca lancia l’ottava edizione del bando Bper Bene Comune – Il futuro a portata di mano, un'opportunità unica per trasformare idee innovative in progetti concreti di supporto a bambini e giovani in difficoltà. Questa call for project mira a potenziare competenze e favorire l’inserimento futuro di chi ne ha più bisogno. Non perdere questa occasione di cambiare il loro domani!

Prosegue l’impegno di Bper Banca a favore dell’innovazione sociale con l’ ottava edizione del bando Bper Bene Comune – Il futuro a portata di mano. Attraverso questa nuova call for project, la Banca selezionerà fino a 5 progetti promossi da Enti del Terzo Settore (ETS) impegnati nel supporto a bambini e giovani in condizioni di marginalità economica, con l’obiettivo di accrescere le loro competenze o favorire il futuro inserimento lavorativo. Il bando si rivolge a quegli ETS che desiderano realizzare iniziative capaci di promuovere inclusione, autonomia e benessere per bambini e ragazzi con situazioni di fragilità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

