Serate musicali al Saporium Lounge

Serate musicali al Saporium Lounge: il cuore pulsante di Firenze si accende di note e sapori. Dal 2 luglio, ogni mercoledì e giovedì, dalle 18:30 alle 21:30, lasciati coinvolgere dall’energia di musica dal vivo e DJ set che rendono ogni appuntamento un’esperienza unica. Dietro il bancone, l’Head Bartender Nicola Spaggiari firma una carta cocktail che unisce tradizione e innovazione, creando l’atmosfera perfetta per un’estate all’insegna del gusto e della musica.

