Omicidio Rocca di Papa la vendetta per la morte del figlio per 25 euro | ‘Con un’indagine più accurata… ‘

In un drammatico episodio a Rocca di Papa, Guglielmo Palozzi ha deciso di vendicare la morte del figlio con un gesto estremo e sconvolgente. La sua storia, segnata da dolore e rabbia, si svela attraverso un’indagine accurata che punta i riflettori su un’autentica spirale di vendetta. Un atto che scuote le coscienze e pone domande inquietanti sulla giustizia e il dolore non placato. La verità emerge, ma quale sarà il suo destino?

Guglielmo Palozzi ha ucciso Franco Lollobrigida ai giardini pubblici. Una vendetta che forse covava da mesi. Un padre, Guglielmo Palozzi, ha ucciso a colpi di pistola Franco Lollobrigida, l’uomo condannato in appello per la morte del figlio Giuliano, deceduto nel 2020 dopo un violento pestaggio. Un’esecuzione a sangue freddo, consumata in pieno giorno nel centro cittadino di Rocca di Papa durante il suo turno di operatore ecologico. L’uomo girava con una pistola. L’agguato durante il turno di lavoro. Erano circa le 10:00 del mattino quando Palozzi ha incrociato Lollobrigida in via Roma, nei pressi dei giardini pubblici. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Omicidio Rocca di Papa, la vendetta per la morte del figlio per 25 euro: ‘Con un’indagine più accurata… ‘

In questa notizia si parla di: rocca - papa - vendetta - morte

Uccide per vendetta l'assassino del figlio: spari in pieno giorno a Rocca di Papa, così è morto il 35enne Franco Lollobrigida - Una scena di sconcerto e violenza ha scosso le tranquille vie di Rocca di Papa, alle porte di Roma. Un uomo di circa sessant’anni ha compiuto un gesto estremo, sparando in pieno giorno al trentacinquenne Franco Lollobrigida, assassinato appena due anni dopo aver lasciato il carcere.

Vendetta in pieno giorno a #RoccadiPapa, in provincia di #Roma. Un 62enne ha ucciso l’uomo condannato per la morte del figlio, massacrato di botte cinque anni fa. #Tg1 Leonardo Zellino Vai su X

Giuliano morto per 25 euro, il papà decide di farsi giustizia. Roccadipapa #vendetta #senzapeliLingua #sanguecaldo #Omicidio #Roccadipapa Vai su Facebook

Vendetta in piazza: padre uccide l’uomo condannato per la morte del figlio a Rocca di Papa; Il padre che ha ucciso l'assassino del figlio: non chiamatela giustizia; Roma, 61enne uccide un uomo per vendetta: Hai ucciso mio figlio. Choc a Rocca di Papa.

Vendetta in piazza: padre uccide l’uomo condannato per la morte del figlio a Rocca di Papa - A Rocca di Papa, Guglielmo Palozzi ha ucciso in piazza Franco Lollobrigida, condannato nel 2023 per la morte del figlio Giuliano. Da corrieretneo.it

Aspetta l’assassino del figlio ai giardini e gli spara: omicidio per vendetta a Rocca di Papa - Guglielmo Palozzi, manovale 61enne, è stato fermato dai carabinieri dopo aver ucciso il 35enne Franco Lollobrigida. quotidiano.net scrive