Fine settimana all' insegna del gusto torna per la 14esima edizione la Sagra della Pecorina

Preparatevi a immergervi in un weekend all'insegna del gusto e della tradizione! A Riofreddo di Verghereto, venerdì 11 e sabato 12 luglio, torna la 14ª edizione della Sagra della Pecorina. Due serate di festa nel suggestivo parco del paese, con un'ampia offerta gastronomica a partire dagli arrosticini di... scoprite i sapori autentici di questa meravigliosa festa del buon cibo!

Fine settimana all'insegna della buona cucina. A Riofreddo di Verghereto venerdì 11 e sabato 12 luglio torna la sagra della Pecorina per la sua 14esima edizione. Due serate di festa, dalle 18 in poi, nel suggestivo parco del paese con un'ampia offerta gastronomica, a partire dagli arrosticini di.

