Celio inaugurata la nuova area giochi nel parco degli Scipioni

Il Parco degli Scipioni si trasforma in un’oasi di divertimento e relax, offrendo ai bambini e alle famiglie un nuovo spazio ludico tra storia e natura. Situato tra via di Porta Latina e via di Porta San Sebastiano, a pochi passi dal suggestivo quartiere dove visse Alberto Sordi, il parco ora accoglie una moderna area giochi, pronta a diventare il cuore pulsante di momenti felici e spensierati. Un luogo da scoprire e vivere, ad ogni età.

Tra via di Porta Latina e via di Porta San Sebastiano, ad un centinaio di metri dalla collina dove dimorava Alberto Sordi, c’è un piccolo gioiello, il parco degli Scipioni, dove è appena stata riqualificata un’area giochi. Il parco degli Scipioni Nel polmone verde di appena 16mila metri. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: parco - scipioni - area - giochi

Il Coordinamento contro l’inceneritore di Albano – Presidio permanente contro la discarica e l’Unione dei Comitati contro l’inceneritore continuano a premere sull’istituzione dell’area rischio ambientale sul sito della discarica di Roncigliano #castellinotizie Vai su Facebook

Sito Istituzionale | Nuova area ludica al Parco degli Scipioni; Celio, inaugurata la nuova area giochi nel parco degli Scipioni; Roma, inaugurata nuova area ludica a Parco degli Scipioni.

Campli, inaugurata la nuova area urbana a Sant’Onofrio: parco giochi, viabilità e rigenerazione - 700 mq: parco giochi, playground, parcheggi e viabilità ... Scrive abruzzonews.eu

Inaugurata l’Area giochi inclusiva nel Parco della Liberazione a Tegoleto - Arezzo, 13 aprile 2025 – Inaugurata l’Area giochi inclusiva nel Parco della Liberazione a Tegoleto Taglio del nastro sabato 12 aprile a Tegoleto per la nuova area giochi inclusiva posta nel ... Segnala lanazione.it