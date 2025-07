GUIDA TV 9 LUGLIO 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI ROCCO SCHIAVONE

Stasera in TV, tra emozionanti serie, film coinvolgenti e approfondimenti d’attualità, non mancheranno le sorprese! Scopri con noi cosa vedere su Rai, Mediaset, La7, Discovery e altre reti: la guida di BubinoBlog ti accompagnerà passo dopo passo per una serata all’insegna dell’intrattenimento. Pronto a scoprire le proposte più interessanti? Allora, buona visione e che il divertimento abbia inizio!

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 21:30 23:10 Bla Bla Baby Posso Entrare? An Ode to Naples Film Film Rai2 21:20 23:15 Rocco Schiavone 3 R Storie di Donne al Bivio Serie Tv Talk Show Rai3 21:20 00:00 Speciale Chi l’ha Visto? Tg3 Linea Notte Inchieste Notiziario Rete 4 21:25 00:55 Zona Bianca Pensa in Grande Estate Talk Show Rubrica Canale 5 20:50 22:55 PSG-Real Madrid Mondiale per Club Live Calcio Talk Show Italia 1 21:25 23:40 Una Ragazza e il Suo Sogno 17 Again: Ritorno al Liceo Film Film La7 21:15 22:35 La Torre di Babele Nuclear Now Doc. 🔗 Leggi su Bubinoblog