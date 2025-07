Gianni Sperti sul Trono di Uomini e Donne chi corteggerà il ballerino?

Gianni Sperti sul trono di Uomini e Donne: una novità che farà sicuramente parlare! Dopo il successo del suo ruolo come opinionista, ora si vocifera che possa affrontare una nuova sfida in maniera diretta, proprio come Tina Cipollari lo ha fatto l’anno scorso. Un cambiamento sorprendente che potrebbe rivoluzionare il format del celebre dating show di Maria De Filippi. La curiosità cresce: sarà questa la mossa vincente per il pubblico?

È passato poco più di un mese dal gran finale di Uomini e Donne e i rumor sulla prossima stagione sono già iniziati. Stando a un’ indiscrezione lanciata dal settimanale Nuovo Tv, infatti, nella nuova edizione (la 30esima) del dating show di Maria De Filippi potrebbe esserci un colpo di scena. Gianni Sperti sarebbe pronto a sedersi sul Trono del programma, proprio come fatto lo scorso anno dall’altra opinionista, Tina Cipollari. “Gianni Sperti come Tina Cipollari, anche lui sarà un tronista di Uomini e Donne, sarà alla ricerca dell’amore” si legge sul magazine di Riccardo Signoretti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Gianni Sperti sul Trono di Uomini e Donne, chi corteggerà il ballerino?

In questa notizia si parla di: di uomini - gianni - sperti - trono

Gianni Sperti Tronista a Uomini e Donne? Colpo di Scena Clamoroso! - unendo i fan in un entusiasmo senza precedenti. Impossibile non chiedersi: sarà davvero giunto il momento di vedere Gianni Sperti protagonista nel ruolo di tronista? Il suo percorso potrebbe rivoluzionare le regole del programma e regalare emozioni autentiche, sorprendendo tutti gli appassionati.

Clamoroso a Uomini e Donne, Gianni Sperti da opinionista a nuovo tronista? L'indiscrezione bomba >> https://buff.ly/r46GT34 Vai su Facebook

UeD, Gianni Sperti pronto a diventare tronista (ma c'è un'incognita): cosa succederà; Uomini e Donne, Gianni Sperti lascia il ruolo di opinionista? Ecco cosa avrebbe deciso Maria De Filippi; Gianni Sperti nuovo tronista: Non possiamo sapere se per lui scenderanno uomini o donne.