LOlympia Athletic Team premiata in Senato per l’inclusione dello sport | Una risorsa preziosa

Un orgoglio tutto italiano: l’Olympia Athletic Team è stato premiato al Senato per il suo straordinario impegno nell’inclusione attraverso lo sport. La prestigiosa cerimonia, svoltasi nella Sala Nassirya di Palazzo Madama e sostenuta dal senatore Giampietro Maffoni, ha riconosciuto il valore di una risorsa che unisce passione, determinazione e solidarietà. Un risultato che testimonia come lo sport possa davvero cambiare le vite, promuovendo uguaglianza e integrazione.

Una folta rappresentanza dell’ Olympia Athletic Team si è recata a Roma, dove ha ricevuto il riconoscimento del Senato per il costante ed efficace impegno rivolto all’inclusione attraverso lo sport. L’iniziativa che si è tenuta nell’illustre cornice della Sala Nassirya di Palazzo Madama è stata resa possibile dall’intervento del senatore Giampietro Maffoni, che ha riunito la senatrice Giusy Versace, particolarmente attenta alla questione, e i vertici del movimento sportivo, rappresentati dal presidente della Fispes, Mariano Salvatore, dall’on. Bruno Molea, che è anche presidente dell’Aics, e dal consigliere nazionale della Fidal, Maurizio Affò, che ha fatto le veci del presidente Stefano Mei, che a causa di un precedente impegno istituzionale ha dovuto limitarsi ad inviare un video alla manifestazione che ha voluto porre al centro dell’attenzione la necessità di un deciso balzo in avanti a livello culturale per abbattere le barriere che ancora al giorno d’oggi frenano la voglia e la possibilità di fare sport delle persone diversamente abili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - LOlympia Athletic Team premiata in Senato per l’inclusione dello sport: “Una risorsa preziosa”

In questa notizia si parla di: athletic - team - senato - inclusione

’: ’ Con la presentazione al Senato d Vai su Facebook

LOlympia Athletic Team premiata in Senato per l’inclusione dello sport: “Una risorsa preziosa”; Sport per tutti, premiata in Senato l’Olympia Athletic Team – stella AiCS dell’atletica inclusiva. Molea: “Lo sport è vera inclusione”; Giornata mondiale del diabete. Il 14 novembre al Senato il convegno sul tema Facciamo squadra attorno al diabete.

LOlympia Athletic Team premiata in Senato per l’inclusione dello sport: “Una risorsa preziosa” - A Roma una nutrita rappresentanza del sodalizio bresciano di atletica leggera ha ricevuto un prestigioso riconoscimento per la speciale attività portata avanti ... Si legge su ilgiorno.it

Prestigioso riconoscimento ieri a Roma. Olympia Athletic Team di Brescia. L’inclusione che vince nello sport - La società lombarda è stata premiata in Senato per il grande impegno profuso "Vogliamo abbattere le barriere". Lo riporta ilgiorno.it