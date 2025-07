In Toscana spiagge vuote e assalto alle città d’arte boom del turismo straniero

La Toscana si conferma come meta prediletta dai viaggiatori stranieri, che affollano spiagge deserte e musei di arte senza precedenti, mentre i turisti italiani sembrano preferire altre destinazioni. Il rapporto Irpet sul turismo toscano, presentato il 9 luglio a Palazzo Strozzi Sacrati, evidenzia un trend interessante e in crescita per il 2024, promettendo una stagione ricca di sorprese e opportunitĂ . Le prospettive per questa regione sono piĂš brillanti che mai...

Sempre piĂš turisti internazionali scelgono la Toscana come meta turistica, cala invece la domanda interna. È quanto emerge dal rapporto Irpet sul turismo toscano presentato, nel corso della mattinata di mercoledĂŹ 9 luglio, a palazzo Strozzi Sacrati. “Il 2024 è stata una buona annata e le. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: toscana - turismo - spiagge - vuote

Turismo in Toscana, Giani: “Contraddittoria l’impugnazione della legge regionale da parte del governo” - Il presidente Eugenio Giani, durante un convegno in consiglio regionale, ha definito "assolutamente contraddittoria" l’impugnazione della legge toscana sul turismo da parte del governo, focalizzandosi in particolare sugli aspetti relativi agli affitti brevi.

I referendum mancano il quorum in tutto il Paese, ma con alcune sensibili differenze sul territorio. Nelle mappe la distribuzione della affluenza quesito per quesito e Regione per Regione. In testa sempre la Toscana, con un dato vicino al 40%. In coda il Trentin Vai su Facebook

In Toscana spiagge vuote e assalto alle città d’arte, boom del turismo straniero; Obbligo di bagnino ogni giorno, balneari sul piede di guerra: ma ora le spiagge sono vuote; Le spiagge segrete della Toscana, meravigliose e con poco turismo.

In Toscana spiagge vuote e assalto alle città d’arte, boom del turismo straniero - Sempre più turisti internazionali scelgono la Toscana come meta turistica, cala invece la domanda interna. Si legge su firenzetoday.it

Vacanze in Toscana tra Isola d’Elba e Costa degli Etruschi: spiagge e borghi - Trascorrere le vacanze in Toscana tra Isola d’Elba e Costa degli Etruschi vuol dire mare e spiagge accoglienti, buona cucina e un viaggio tra storia e miti. Scrive gazzettadelgusto.it