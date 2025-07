Terna proseguono i lavori per il collegamento San Giovanni Galermo-San Giovanni La Punta

Terna annuncia l’avvio dell’ultima fase dei lavori nel comune di Tremestieri Etneo per il nuovo collegamento in cavo a 150 kV tra San Giovanni Galermo e San Giovanni La Punta. Questa importante operazione rappresenta un passo fondamentale per migliorare la rete elettrica della zona, garantendo maggiore affidabilità e sicurezza. Scopri come queste opere contribuiranno a un futuro energetico più stabile e sostenibile...

Terna comunica che, nell’ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo collegamento in cavo a 150 kV “San Giovanni Galermo – San Giovanni La Punta”, a partire dal 10 luglio nel comune di Tremestieri Etneo si avvierà l'ultima fase delle opere civili propedeutiche alla successiva posa dei cavi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

