Vasto incendio in Maremma a fuoco boschi e aree coltivate | mobilitati anche 3 elicotteri

Un vasto incendio devasta le colline di Maremma, minacciando boschi e aree coltivate in località Piagge di Maiano, Scansano. Con il vento che alimenta le fiamme, i soccorritori hanno mobilitato sei squadre di volontari e tre elicotteri per contenere l'emergenza. La lotta contro le fiamme prosegue senza sosta, mentre le autorità fanno appello alla collaborazione e alla prudenza. La situazione rimane critica, ma la speranza di un rapido intervento è viva.

Scansano (Grosseto), 9 luglio 2025 – Vasto incendio in Maremma. Nel pomeriggio di oggi, 9 luglio, le fiamme hanno preso forza distruggendo una vasta area collinare in località Piagge di Maiano, nel comune di Scansano, prevalentemente coperta da bosco e aree coltivate. Dato il forte vento sono state immediatamente attivate 6 squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali dell'Unione dei comuni delle Colline Metallifere. Due direttori operazioni a coordinare il complesso intervento per estinguere il rogo combattuto anche dall’alto grazie all’ausilio di tre elicotteri del sistema regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vasto incendio in Maremma, a fuoco boschi e aree coltivate: mobilitati anche 3 elicotteri

Incendio boschivo a Scansano - Scansano: In località Piagge di Maiano, nel comune di Scansano, le fiamme si sono sviluppate dalle ore 15 in una vasta area collinare coperta da aree boscate e seminativi.

