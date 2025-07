Biagio Anonacci smentisce di essersi soffocato con una lisca di pesce | Fake news tossiche per l'anima

In un mare di voci infondate, Biagio Antonacci mette i puntini sulle i e smentisce categoricamente la falsa notizia sul suo presunto soffocamento con una lisca di pesce. La verità prevale sempre, e questa volta il celebre cantautore ci ricorda quanto sia importante verificare le informazioni prima di diffonderle. Continua a leggere per scoprire come Antonacci affronta questa tempesta di bufale e il suo messaggio chiaro ai fan e ai media.

Biagio Antonacci non ha rischiato il soffocamento con una lisca di pesce, come specifica lui stesso sui social smentendo una notizia che stava girando. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Biagio Anonacci smentisce di essersi soffocato con una lisca di pesce: Fake news tossiche per l'anima; Biagio Antonacci, soffocamento improvviso sul tavolo del ristorante: trasporto immediato al Pronto Soccorso; Antonacci, una spina di pesce in gola: 'Salvato da S.Biagio'.

