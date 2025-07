Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata del 9 luglio 2025 su Rai 3

Stasera, su Rai 3 alle ore 21:20, torna "Chi l'ha visto?" con una puntata ricca di emozioni e rivelazioni. Federica Sciarelli ci guiderà attraverso un viaggio nel mistero, questa volta con uno speciale dedicato alla scomparsa di Anastasia e alla ricerca della nipotina Andromeda. I genitori sono a Roma, sperando di trovare risposte nei luoghi del cuore. Non perdere questo approfondimento, perché ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

. Questa sera – mercoledì 9 luglio 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l'ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. La mamma e il papĂ  di Anastasia sono a Roma per vedere i luoghi dove sono stati abbandonate la figlia Anastasia e la nipotina Andromeda. Federica Sciarelli conduce uno Speciale dedicato al delitto di Villa Pamphili. "Nostra figlia era laureata e aveva un ottimo lavoro a Mosca – racconta la madre di Anastasia che ha deposto un peluche nel parco – Poi in vacanza a Malta si è innamorata di Rexal: e non avevamo capito che era un mostro".