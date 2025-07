Asensio Inter Pedullà | Lo spagnolo è stato già offerto nell’ultima sessione invernale | ora può avere un senso è in scadenza

Il mercato di riparazione si infiamma con Marcos Asensio, il talento spagnolo in uscita dal PSG. Dopo aver rifiutato un’offerta a gennaio, il suo futuro potrebbe trovarsi ora più vicino ai nerazzurri, che cercano rinforzi offensivi di qualità. La sua scadenza contrattuale e la possibilità di uno sbarco in Italia aprono nuove prospettive per l’Inter e per il calciomercato estivo. Ma quali sono le ultime novità? Scopriamolo insieme.

Asensio Inter, Pedullà conferma la possibilità per i nerazzurri di aggiudicarsi il giocatore del PSG: le novità sullo spagnolo. Il nome di Marcos Asensio è tornato d’attualità in casa Inter. Il fantasista spagnolo, attualmente di proprietà del Paris Saint-Germain, non rientra nei piani tecnici di Luis Enrique e potrebbe lasciare la Ligue 1 già nelle prossime settimane. Il club milanese, alla ricerca di un profilo offensivo in grado di aggiungere qualità e imprevedibilità alla manovra, sta monitorando la situazione con crescente interesse. Asensio, 28 anni, è reduce da una stagione a due facce: dopo un inizio complicato a Parigi, nella seconda parte di campionato ha ritrovato spazio con la maglia dell’ Aston Villa, dove è approdato in prestito. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Asensio Inter, Pedullà: «Lo spagnolo è stato già offerto nell’ultima sessione invernale: ora può avere un senso, è in scadenza»

In questa notizia si parla di: inter - spagnolo - asensio - pedullà

Nico Paz Inter, niente da fare per lo spagnolo: il Real Madrid preme per avere l’argentino al Mondiale per Club - L'Inter rischia di perdere Nico Paz, giovane talento argentino in forza al Real Madrid. Il club spagnolo spinge per convincere Paz a tornare in tournée con il Real Madrid per il mondiale per club, lasciando per ora in sospeso il trasferimento in nerazzurro.

Inter Vai su X

Pedullà: “Inter, Asensio offerto già nell’ultima sessione invernale. Ma ora…”; Calciomercato Inter: ultime di mercato e news ultim'ora; Asensio Inter, Pedullà: «Fu offerto nell'ultima sessione...».