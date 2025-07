Si ferma per guardare l'orso e poi scappa rientrando in auto dal finestrino | il video dalla Romania

Un'istantanea sorprendente dalla Romania cattura un turista che, attratto da un maestoso orso, decide di scendere dall'auto per ammirarlo da vicino. Ma il richiamo della natura può essere imprevedibile: in un lampo, la fuga attraverso il finestrino mette in discussione la sicurezza e il rispetto dei grandi carnivori. Un episodio che riaccende il dibattito sulla convivenza tra uomo e fauna selvatica, un tema cruciale per la tutela della biodiversità e delle vite umane. Continua a leggere.

Un turista scende dall’auto per vedere meglio un orso e poi fugge passando per il finestrino: la scena arriva dalla Romania e riapre il dibattito sulla pericolosa abitudine di avvicinare i grandi carnivori. In 20 anni, il Ministero dell'Ambiente conta oltre 26 morti e 274 feriti gravi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: orso - auto - finestrino - romania

