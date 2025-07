Firenze protesta di risciò e caddy sotto Palazzo Vecchio contro il divieto di circolazione nel centro storico

A Firenze, una protesta vibrante ha animato piazza della Signoria, con risciò e caddy sotto Palazzo Vecchio che si oppongono al nuovo divieto di circolazione nel centro storico. Gli operatori del servizio turistico chiedono regole chiare e sostenibili per garantire un turismo equilibrato e rispettoso dell'inestimabile patrimonio Unesco. La sfida tra tradizione e innovazione mette in luce l’importanza di trovare soluzioni condivise per valorizzare la città senza sacrificare il suo fascino autentico.

