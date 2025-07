Ancelotti condanna dal tribunale di Madrid | era accusato di frode fiscale

In un colpo di scena che scuote il mondo del calcio, Carlo Ancelotti, ex allenatore del Real Madrid e attuale ct del Brasile, è stato condannato a un anno di carcere per frode fiscale commessa nel 2014. La decisione del tribunale di Madrid apre nuovi interrogativi sul futuro dell’allenatore e sulle sue attività passate. A dispetto della condanna, Ancelotti non dovrà scontare la pena in carcere, ma questa vicenda segna un capitolo delicato della sua carriera.

L'ex allenatore del Real Madrid, e ora ct del Brasile, Carlo Ancelotti, è stato condannato a un anno di carcere per frode fiscale. Oggi, 9 luglio 2025, il tribunale di Madrid ha condannato l'attuale allenatore della nazionale brasiliana a un anno di carcere per frode fiscale commessa nel 2014, una pena che non obbligherà il tecnico a scontare la pena detentiva L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Ancelotti condanna dal tribunale di Madrid: era accusato di frode fiscale

In questa notizia si parla di: fiscale - frode - tribunale - madrid

Savona, frode all’Iva ed evasione fiscale: ecco i 3 jet sequestrati - La Guardia di Finanza di Savona e l’Ufficio antifrode hanno smantellato un giro fraudolento con l’operazione Hidden Flights, sequestrando tre jet e smascherando una vasta frode all’IVA e evasione fiscale.

La Sezione 30 del Tribunale provinciale di Madrid lo ha condannato per l'2014, ma assolto per il 2015. Dovrà pagare anche una multa di 386.361,93 euro. Vai su X

Tribunale spagnolo condanna Carlo Ancelotti a un anno di carcere per frode fiscale; Ancelotti condanna dal tribunale di Madrid: era accusato di frode fiscale; Ancelotti condannato a un anno di carcere per frode fiscale in Spagna.

Ancelotti condannato a un anno per frode fiscale: perché non va in carcere e quanto deve pagare di multa - Il tecnico del Brasile assolto dall’accusa di frode relativa al 2015 ... Come scrive quotidiano.net

Ancelotti condannato a un anno di carcere per frode fiscale - Il tribunale di Madrid ha emesso oggi la sentenza nei confronti del tecnico italiano, attuale ct del Brasile. Segnala ilfattoquotidiano.it