In Puglia un’amministrazione sotto tiro al giorno Tra minacce e solitudine l’ombra lunga delle mafie

In Puglia, amministratori locali vivono sotto pressione, tra minacce e solitudine, mentre l'ombra delle mafie si allunga. Nel 2024, la regione si conferma la terza più colpita dalle intimidazioni a sindaci e assessori, con Lecce e Foggia in prima linea. La situazione richiede azioni decise: è il momento di rafforzare le misure di protezione e garantire sicurezza ai nostri rappresentanti, perché il coraggio non può essere lasciato solo.

Nel 2024 la Puglia è la terza regione più colpita dalle intimidazioni a sindaci e assessori, con Lecce e Foggia a guidare la classifica dei casi. Avviso Pubblico: “Isolamento degli innocenti, spavalderia dei mafiosi. Servono misure concrete e scorte media. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - "In Puglia un’amministrazione sotto tiro al giorno". Tra minacce e solitudine, l’ombra lunga delle mafie

