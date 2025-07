Bruxelles su Unicredit | I governi non hanno poteri discrezionali per fermare le fusioni

In un contesto di crescente consolidamento bancario, Bruxelles ribadisce che i governi non hanno poteri discrezionali per bloccare le fusioni come quella tra Unicredit e BPM. La Commissione europea, ancora in fase di valutazione, sottolinea che, se l’operazione rispetta le norme sulla concorrenza e la stabilità , non esiste una base legale per opporsi. La partita è aperta: quale sarà il prossimo capitolo di questa importante sfida finanziaria?

La Commissione europea non ha ancora preso decisioni, concluso valutazioni preliminari o mandato lettere al governo italiano sull’uso improprio nel Golden Power contro l’acquisizione di Bpm da parte di Unicredit. Tuttavia, tramite il portavoce il portavoce Olof Gill, fa sapere che se una fusione bancaria è autorizzata da Bruxelles “sul piano prudenziale e della concorrenza, non vi è alcuna base giuridica, nel mercato unico nĂ© tantomeno nell’unione bancaria, per bloccare un’operazione sulla base di una decisione discrezionale di un governo”. Per il diritto comunitario “i Paesi possono imporre restrizioni alle libertĂ fondamentali, compresa quella della libera circolazione dei capitali, solo se sono proporzionate e fondate su motivi di interesse pubblico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bruxelles su Unicredit: “I governi non hanno poteri discrezionali per fermare le fusioni”

