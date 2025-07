Cammino della Traslazione da Asciano alle Vertighe

Domenica 13 luglio torna il suggestivo Cammino della Traslazione, un percorso di circa 28 km che collega Asciano al Santuario di Santa Maria delle Vertighe, simbolo di speranza e fede per la Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro. Giunto alla sua ottava edizione, questo pellegrinaggio-escursione non competitivo invita tutti a vivere un’esperienza spirituale e di cameratismo, unendo tradizione, natura e spiritualità in un percorso unico e indimenticabile. Unisciti a noi e scopri il potere della fede lungo questo cammino straordinario!

