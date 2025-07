Al Gaeta Jazz Festival 2025 super ospiti Adi Oasis e Kassa Overall

Preparatevi a vivere tre giorni indimenticabili tra note e suggestivi paesaggi: dal 11 al 13 luglio, Gaeta Jazz Festival 2025 torna con un cartellone eccezionale, ospitando artisti di fama internazionale come Oasis e Kassa Overall. Un evento imperdibile che celebra il jazz contemporaneo attraverso sperimentazioni sonore e atmosfere uniche, offrendo un’esperienza multisensoriale nel suggestivo borgo medievale di Gaeta. La musica, la storia e l’arte si incontrano in questa splendida cornice, facendo di ogni sera un viaggio emozionante…

Roma, 9 lug. (askanews) – Torna dall’11 al 13 luglio Gaeta Jazz Festival, un appuntamento ormai consolidato nel panorama nazionale dedicato al jazz contemporaneo e alle sue evoluzioni, tra nu soul, r’n’b, elettronica e sperimentazioni varie. Giunto alla sua XVII edizione, tre giornate di concerti e di set per un festival che unisce musica di qualitĂ , paesaggi unici e valorizzazione del patrimonio storico-artistico del borgo medievale affacciato sul Golfo. “Penso che l’edizione 2025 sia una delle piĂą curiose, coraggiose e fluide della storia del festival: un percorso musicale che attraversa confini geografici e stilistici, restando fedele all’anima di Gaeta, sospesa tra terra e mare, tra tradizione e futuro”, afferma il direttore artistico Fabio Sasso per introdurre una line up “frutto di una ricerca meticolosa e appassionata, alla scoperta dei musicisti piĂą audaci, visionari e capaci di sfidare le forme del presente”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

