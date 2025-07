A Napoli si cerca Leonardo Grimaldi 30 anni | ultimo avvistamento alla Stazione Centrale

L'ansia cresce a Napoli mentre si cerca Leonardo Grimaldi, 30 anni, scomparso dopo essere arrivato alla Stazione Centrale. La sua assenza da stamane ha allarmato familiari e amici, che temono per la sua sicurezza. La città si mobilita in un disperato appello affinché chi abbia informazioni possa aiutare a ritrovarlo. Restate con noi per gli aggiornamenti e scoprite come contribuire alle ricerche.

Ore d'ansia a Soccavo per la scomparsa di Leonardo Grimaldi, 30 anni: non si hanno sue notizie da stamane, quando √® arrivato in taxi ala Stazione Centrale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

