LIVE Sinner-Shelton 7-6 3-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | non cambia il canovaccio del match

Segui in diretta live l'emozionante sfida tra Sinner e Shelton a Wimbledon 2025, un match che promette suspense e colpi sorprendenti. La tensione si fa sentire mentre i due atleti si fronteggiano con determinazione, pronti a scrivere un'altra pagina della storia tennistica. Resta con noi per non perdere nemmeno un istante di questa battaglia epica, perché ogni punto può fare la differenza e cambiare il corso del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DJOKOVIC (2° MATCH DALLE 14.30) 30-15 In rete il back di rovescio difensivo dell’italiano. 15-15 Sinner stecca di diritto. L’azzurro si tocca purtroppo per la prima volta il gomito. 0-15 Shelton a rete, Sinner lo trafigge con un superbo passante di rovescio incrociato. 3-2 Lungo di metri il diritto centrale dell’americano. 40-0 Risponde bene Shelton, ma la successiva palla corta quasi non raggiunge la rete. 30-0 Stupendo e velenoso slice di rovescio di Sinner, lungo il recupero di Shelton. L’azzurro ha giocato un colpo alla Berrettini dei tempi d’oro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Shelton 7-6, 3-2, Wimbledon 2025 in DIRETTA: non cambia il canovaccio del match

In questa notizia si parla di: diretta - sinner - match - shelton

LIVE Sinner-De Jong, ATP Roma 2025 in DIRETTA: ritardo molto probabile, si prolungano le partite precedenti - Siamo in attesa di emozionanti sfide tennistiche con la diretta live di Paolini-Ostapenko, che inizierĂ non prima delle 12.

Wimbledon in diretta, Sinner con il gomito fasciato: l’allenamento prima del match con Shelton Vai su X

OBIETTIVO SEMIFINALI Una giornata azzurra piĂą bella che mai! Prima Jannik Sinner contro Ben Shelton, poi Flavio Cobolli contro Novak Djokovic! I match dei quarti di finale a Wimbledon sono a partire dalle 15.30! Tutti a fare il tifooooo #ItaliaTeam Vai su Facebook

Wimbledon in diretta, Sinner-Shelton 7-6 3-2: Jannik a tutta, l’americano si salva con il servizio; Sinner-Shelton LIVE su Uno; Wimbledon LIVE Sinner-Shelton: segui il match in diretta con noi!.

Sinner contro Shelton, la diretta: orario e dove vederla in tv e streaming, i precedenti - Oggi, mercoledì 9 luglio, l’azzurro affronta Ben Shelton nei quarti di finale dello Slam londinese. Lo riporta leggo.it

Wimbledon, in campo Sinner-Shelton 3-3 nel primo set DIRETTA - Ma i movimenti e colpi, nella rifinitura con Vasamì, sono apparsi fluidi, non frenati dalla persistenza del dolore o dalla preoccupazione per la situazione. Come scrive ansa.it