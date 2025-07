Linda Yaccarino si è dimessa da Ceo di X

Linda Yaccarino saluta il suo ruolo da CEO di X, lasciando un segno indelebile nel suo percorso professionale. Dopo due anni intensi e ricchi di sfide, l’annuncio delle sue dimissioni rivela la naturale evoluzione di una carriera fatta di successi e gratitudine. Con un messaggio sincero e ispiratore, Linda traccia il bilancio di un’esperienza unica e lascia aperto il capitolo successivo della sua avventura.

Linda Yaccarino non è più la Ceo di X. Con un post sul suo profilo ufficiale, ha infatti annunciato le dimissioni dall'incarico che ricopriva dal maggio 2023: «Dopo due anni incredibili, ho deciso di lasciare la carica di amministratrice delegata. Sono incredibilmente orgogliosa del team e grata a Elon Musk per aver creduto in me. Quanto abbiamo parlato la prima volta della sua visione, sapevo che sarebbe stata l'occasione di una vita». Yaccarino non ha specificato le motivazioni alle spalle del suo passo indietro, che tuttavia arriva in un momento particolarmente delicato per il social. Le dimissioni seguono infatti da vicino un incidente che ha coinvolto il chatbot Grok, integrato su X, che ha fatto diverse osservazioni razziste e antisemite dopo l'ultimo aggiornamento.

