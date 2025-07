Radio Bruno Estate | vietati vetro lattine e spray al peperoncino in centro

Per garantire un’atmosfera sicura e piacevole durante il Radio Bruno Estate, evento ormai atteso da tutti, è stato stabilito il divieto di vendita, somministrazione o cessione a titolo gratuito, per asporto, di vetro, lattine e spray al peperoncino in centro. Questa misura preventiva mira a preservare il divertimento senza compromessi e la tranquillità di tutti i partecipanti, facendo sì che la musica e l’allegria dominino senza incidenti o inconvenienti.

In occasione delle manifestazioni musicali del Radio Bruno Estate, in programma giovedì 10 e venerdì 11 luglio in piazza Roma, ai pubblici esercizi, agli esercizi commerciali e ai circoli del centro storico è vietata la vendita, somministrazione o cessione a titolo gratuito, per asporto, di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: radio - bruno - estate - centro

“Politicamente Scorretto” in diretta su Radio Onda Verde: ospite il prof. Bruno Nardo - Non perdere il prossimo appuntamento di “Politicamente Scorretto” su Radio Onda Verde, mercoledì 21 maggio dalle 14.

Radio Bruno Estate: vietati vetro, lattine e spray al peperoncino in centro https://ift.tt/vfKFQ7u https://ift.tt/IuUYkJz Vai su X

Giovedì 10 e venerdì 11 luglio e in programma in piazza Roma il Radio Bruno Estate In occasione del doppio evento musicale sono apportate alcune modifiche alla viabilità ordinaria in centro storico, in particolare oltre all’area di piazza Roma e via Tre Fe Vai su Facebook

Radio Bruno Estate: vietati vetro, lattine e spray al peperoncino in centro; In piazza Roma arriva “Radio Bruno Estate”: come cambia la viabilità a Modena; Concerto Yoga Radio Bruno Estate a Forlì: ecco come muoversi in centro storico. Vietati alcol, vetro e lattine.

Yoga Radio Bruno Estate torna a Modena con due date, che il conto alla rovescia abbia inizio! - Giovedì 10 e venerdì 11 luglio piazza Roma ospita due eccezionali serate di Yoga Radio Bruno Estate, il tour che porta i gran ... Riporta temponews.it

IN PIAZZA ROMA, DUE SERATE CON YOGA RADIO BRUNO ESTATE - Nel video l’intervista a Gianni Prandi, Editore Radio Bruno In Piazza Roma i preparativi sono già entrati nel vivo, con il montaggio di un grande palco che dominerà il cuore del centro storico. Scrive tvqui.it