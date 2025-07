Galaxy Watch8 | design iconico e salute personalizzata per il tuo benessere

Scopri la nuova frontiera del benessere con Samsung Galaxy Watch8 e Watch8 Classic: un design iconico, sottile e confortevole, unito a funzionalità rivoluzionarie per la salute personalizzata. Questi smartwatch rappresentano il massimo in tecnologia e stile, offrendo un monitoraggio continuo e su misura per te. Pronto a vivere un’esperienza di wellness senza precedenti? La rivoluzione è già iniziata, e tu puoi farne parte.

Samsung Electronics ha presentato ufficialmente la serie Galaxy Watch8 e Galaxy Watch8 Classic, unendo un'estetica iconica a funzionalità rivoluzionarie per la salute. Basandosi sul design a cuscinetto del Galaxy Watch Ultra, questi dispositivi rappresentano gli smartwatch più sottili e confortevoli mai realizzati da Samsung, pensati per un monitoraggio sanitario continuo e personalizzato. Galaxy Watch8: design avanzato per massimo comfort. La serie Galaxy Watch8 rielabora forma e funzionalità per offrire prestazioni leader di settore: Struttura rivoluzionaria: 11% più sottile rispetto ai predecessori, con una capacità di montaggio componenti migliorata del 30%.

