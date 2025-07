Cloud e transizione digitale a Roma punto su regole investimenti e strategia Ue

Nel cuore di Roma, il convegno “Il futuro del cloud in Italia e in Europa” ha acceso il dibattito sulla trasformazione digitale. I partecipanti hanno esplorato le opportunità offerte da regole chiare, investimenti mirati e strategie UE per rafforzare la posizione del nostro Paese nel panorama tecnologico globale. È evidente che, con un approccio coordinato e lungimirante, il cloud può diventare il motore principale della crescita digitale italiana, aprendo nuove frontiere di competitività e innovazione.

(Adnkronos) – Grande partecipazione al convegno “Il futuro del cloud in Italia e in Europa”, organizzato da Adnkronos e Open Gate Italia presso il Palazzo dell’Informazione a Roma. Un appuntamento che ha riunito rappresentanti istituzionali, esperti del mondo accademico e stakeholder industriali per analizzare il ruolo strategico del cloud nella trasformazione digitale e nella competitività . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: cloud - digitale - roma - transizione

Space Economy, l’orbita terrestre diventa una piattaforma digitale per AI, dati satellitari e cloud - Nella Space Economy 4.0, l'orbita terrestre si trasforma in una piattaforma digitale per l'analisi e lo scambio di dati satellitari e cloud.

?Oltre 100 milioni per la crescita delle imprese calabresi. Con la firma della convenzione tra Regione Calabria, CDP e ABI - Associazione Bancaria Italiana sono stati attivati nuovi investimenti sul territorio destinati a favorire la transizione ecologica e digitale Vai su Facebook

Punto Impresa Digitale (@PID_CamCom) Vai su X

Cloud e transizione digitale, a Roma punto su regole, investimenti e strategia Ue; Roma, spari al Quarticciolo: fermata auto in fuga; Biagio Antonacci al pronto soccorso per soffocamento. La smentita del cantante.

Cloud e transizione digitale, a Roma punto su regole, investimenti e strategia Ue - Al convegno promosso da Adnkronos e Open Gate Italia riflettori puntati su infrastrutture, normative e competitività nell’ecosistema digitale europeo ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Telco, Governo: “Edge Cloud Computing per modernizzare le reti. E nuova Strategia AI” - Riunione del CITD, le novità su identità digitale, strategia BUL, edge computing, intelligenza artificiale e cavi sottomarini. Segnala key4biz.it