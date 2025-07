I rutti in onda su Rai2 in prima serata fanno arrabbiare tutti | è la trasmissione di Pino Insegno

I rutti in onda su Rai2 durante la trasmissione di Pino Insegno stanno scatenando un vero e proprio scandalo tra il pubblico e i critici. Christian Commisso, noto come Ruttovibe, ha portato sul palco una performance insolita e provocatoria: rutti sincronizzati con la musica. Un’idea che ha acceso le polemiche, dividendo gli spettatori tra stupore e indignazione. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa scelta audace e le reazioni che sta suscitando.

Christian Commisso, in arte Ruttovibe, ha portato sul palco di Rai2 la sua "arte" più particolare: rutti a tempo di musica. E scoppia la polemica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: rutti - rai2 - onda - prima

I rutti in onda su Rai2 in prima serata fanno arrabbiare tutti: è la trasmissione di Pino Insegno.

I rutti in onda su Rai2 in prima serata fanno arrabbiare tutti: è la trasmissione di Pino Insegno - L'esibizione che ha diviso il web Christian Commisso, in arte Ruttovibe, ha portato sul palco di Rai2 la sua "arte" più particolare: rutti a tempo di musica ... fanpage.it scrive