Sostegno Ue ai vini del Sudafrica Marano M5s | Il centrodestra si svegli e tuteli i vini siciliani

L'Europa deve riscoprire e valorizzare le proprie tradizioni, come i pregiati vini siciliani, invece di concentrarsi su mercati esterni a discapito dei nostri eccellenti prodotti locali. La recente decisione di sostenere il vino del Sudafrica, anziché tutelare le produzioni italiane, solleva giuste preoccupazioni tra gli agricoltori e i produttori. È il momento che il centrodestra si impegni a difendere con forza la nostra eccellenza enogastronomica, a difesa delle identità e del patrimonio culturale del nostro paese.

“Questa Europa che non valorizza le sue tradizioni, che non si preoccupa minimamente di promuoverle e che preferisce piuttosto rivolgere la sua attenzione alle economie extraeuropee a noi non piace affatto. Con la spada di Damocle dei dazi trumpiani che incombe sulla nostra economia, ci sono. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: vini - sostegno - sudafrica - marano

Sostegno Ue ai vini del Sudafrica, Marano (M5s): “Il centrodestra si svegli e tuteli i vini siciliani”.

Vino europeo in crisi? Intanto la Ue finanzia le cantine sudafricane - La denuncia parte dalla Francia e arriva in Italia: mentre in Europa mancano i sostegni si scopre che lo stanziamento di 15 milioni nell’ambito degli aiuti alla cooperazione e allo sviluppo ... Lo riporta ilsole24ore.com

Vini in Sudafrica, ascesa dei viticoltori neri - ItaliaOggi.it - La tradizione vitivinicola in Sudafrica si sta contando anche a imprenditori di colore: sono ancora pochi, ma i loro vini si stanno facendo conoscere. Riporta italiaoggi.it