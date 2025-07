Nkunku soluzione per l’Inter? Piace ma l’operazione resta complessa – Sky

L’Inter lavora senza sosta sul mercato per rafforzare la rosa e soddisfare le ambizioni di Cristian Chivu. Tra i nomi sul tavolo, spicca quello di Nkunku, una soluzione che entusiasma i tifosi ma resta complessa da concretizzare. La sfida? Ricostruire un team ancora più competitivo, pronto a scrivere nuovi capitoli di successi. La trattativa con Nkunku continua, ma l'incertezza rende tutto ancora più emozionante.

L'Inter prosegue il proprio lavoro sul mercato con l'obiettivo di consegnare a Cristian Chivu una squadra ancora più completa e competitiva. Tra i temi sul tavolo anche il possibile inserimento di un trequartista di qualità, che possa colmare lo spazio che verrà lasciato libero da Mehdi Taremi. Tra i nomi fatti, secondo Sky Sport, c'è quello di Nkunku. IN USCITA – Mehdi Taremi arrivato la scorsa stagione, non rientra nei piani tecnici del nuovo allenatore e potrebbe essere ceduto già in questa sessione estiva. Secondo quanto riportato da Marco Barzaghi negli studi di Sky Sport, l' Inter ha iniziato a sondare diversi nomi per quel ruolo ibrido tra centrocampo e attacco.

