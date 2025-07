Violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia ternano arrestato dalla squadra mobile di Torino

Una drammatica vicenda di violenza e ingiustizia scuote la regione: un uomo italiano residente a Terni è stato arrestato a Torino dalla squadra mobile, dopo gravi accuse di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. Le indagini hanno svelato un quadro inquietante, portando alla cattura di un soggetto che ha violato i diritti e la sicurezza di una vittima. È fondamentale continuare a lottare contro queste atrocità per proteggere le vittime e giustizia.

Gravi indizi di colpevolezza sono emersi per un uomo italiano residente a Terni a seguito di una denuncia della vittima e delle indagini degli inquirenti per violenza sessuale e maltrattamenti. Il soggetto è stato poi rintracciato a Torino, dove è stato arrestato dalla squadra mobile del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

