Thiaw dice no alla maxi offerta del Como E ora che succede con il Milan?

Thiaw dice no alla maxi offerta del Como e scuote le carte del mercato. Con un ingaggio di 4 milioni a stagione, il centrale tedesco si trova al centro di un intreccio tra rilancio e piste estere, con Newcastle e Bundesliga in agguato. Ora, tutto è nelle mani delle decisioni future: cosa riserverà il destino di questo talentuoso difensore?

Il centrale tedesco avrebbe guadagnato circa 4 milioni a stagione. La situazione resta aperta, tra rilancio e pista estera: Newcastle interessato, Malick tornerebbe volentieri in Bundesliga.

