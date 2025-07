Malore al mare Roberta muore a 46 anni | come è potuto succedere

Tragedia al mare: Roberta, donna stimata e amata, ha perso la vita improvvisamente a soli 46 anni mentre trascorreva una vacanza in Corsica con la famiglia. La sua morte ha sconvolto amici, colleghi e tutta la comunità , lasciando un vuoto incolmabile. Ma cosa è successo realmente? Scopriamolo insieme, nel tentativo di fare luce su questa drammatica perdita e sulle circostanze che l’hanno causata.

Roberta è morta a soli 46 anni mentre si trovava in vacanza al mare con la sua famiglia. L'episodio ha profondamente colpito la comunità locale, lasciando sgomenti colleghi, amici e conoscenti che ne avevano apprezzato la professionalità e l'umanità. Roberta Carnelos, stimata infermiera presso l'ospedale San Camillo di Treviso, è deceduta improvvisamente all'età di 46 anni durante una vacanza in Corsica insieme al marito e alle due figlie.

Roberta, morta in vacanza al mare a 46 anni: prima il mal di testa poi lo shock. Cosa è successo - Una vacanza che avrebbe dovuto regalare relax e spensieratezza si è trasformata in un tragico lutto: Roberta Carnelos, infermiera stimata di Treviso, è scomparsa improvvisamente in Corsica a soli 46 anni.

