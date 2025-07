Green e Albania cosa è successo a Strasburgo sul doppio voto

La recente bocciatura della procedura d’urgenza sulla proposta di obiettivo climatico 2040 a Strasburgo rappresenta un passo importante nel nuovo approccio al Green Deal, dove pragmatismo e realismo prevalgono su ideologie. In un clima politico teso, con l’ombra di una mozione di sfiducia a Ursula von der Leyen, questa decisione segna una svolta significativa, evidenziando come le strategie ambientali si stiano evolvendo in risposta alle sfide globali.

La bocciatura a Strasburgo della procedura d’urgenza sulla proposta sull’obiettivo climatico 2040 segna un altro risultato nel nuovo aproccio al Green Deal dopo l’accelerazione imposta da Timmermans nella passata commissione. Al momento l’indicazione politica porta a meno ideologia e più pragmatismo, a poche ore dal voto sulla mozione di sfiducia a Ursula von der Leyen. La proposta era stata avanzata dai Verdi, dai socialisti e da Renew Europe e ha trovato un argine nella strategia del meloniani di EcrFdI, fautori di un approccio diverso su cui si è coagulata un’ampia maggioranza di centrodestra. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Green e Albania, cosa è successo a Strasburgo sul doppio voto

